Otra tragedia golpea al deporte argentino: encontraron muerto al rugbier Alan Calabrese

En plena conmoción por la muerte del Morro García, otra tragedia conmueve al deporte nacional. En un caso similar al del futbolista de Godoy Cruz, encontraron sin vida al rugbier Alan Calabrese en su casa de Mataderos, en Capital Federal. Según cuenta el sitio Infobae, su padre fue quien avisó lo ocurrido a la policía que al llegar constató la triste noticia.

El joven, de 22 años, jugaba en el club Ciervos Pampas, precursor en promover la diversidad sexual en este deporte. Antes de la drástica decisión, redactó una carta de despedida en Instagram donde advirtió que sufría una "depresión tremenda" y que necesitaba "apagarse".

Alan Calabrese con sus compañeros de Ciervos Pampas.

"¡La sonrisa de la rica! Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa, que era la que tapaba todo el sufrimiento sentía por dentro. Siempre con la sonrisa encendida pero por dentro hace meses que venía sintiendo una depresión tremenda", escribió y continuó: "Perdón por hacerlo de esta forma. Mi camino terminó acá, quise, pero no pude seguir. Los amo, hasta siempre".

La publicación rápidamente generó una gran cantidad de comentarios y, entre ellos, el de una amiga del joven quien preguntó qué había ocurrido y recibió una triste respuesta de la hermana de Alan, llamada Karen: "Se fue mi hermano. Es muy triste, no pudimos ver que estaba tan mal para llegar a ese punto. Es mucho dolor, mucha impotencia".

Calabrese había encontrado en Ciervos Pampas un refugio y un espacio donde poder desenvolverse en el deporte sin tener que sufrir actos de homofobia y el año pasado fue invitado al programa "Pampita Online" donde reveló que dejó el colegio secundario por el bullying que sufrió durante esos años.

En los últimos días, el jugador había sido apartado del club que surgió en 2014 y que desde el 2017 participa en torneos oficiales e la Unión de Rugby de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Fiscalia Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21, a cargo del Dr. Marcos Fernández, qué tituló la causa como "averiguación de suicidio".