La desgarradora revelación de Jaime Ayoví tras la muerte del Morro

Jaime Ayoví fue sin dudas el mejor socio que tuvo Santiago García en Godoy Cruz. Ambos formaron una dupla letal y además forjaron una gran amistad. Al enterarse lo ocurrido con el uruguayo, el ecuatoriano primero mostró en redes sociales su incredulidad con respecto a la muerte de su ex compañero: "Aun espero quesea mentira amigo".

Aun espero q sea mentira amigo uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2D pic.twitter.com/Bzx6XY9eVJ — Jaime Ayovi (@layoya_1324) February 6, 2021

Pero luego, mediante una historia de Instagram, mostró un dialogo que habían tenido y en el que, de alguna manera, con varios jajaja, el Morro le había insinuado que no andaba bien. "Estoy loco hermano. me dejaste solo, me decías. No sabía que eran señales", escribió debajo de la captura.