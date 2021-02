"No me esperaba esto de Klopp": tenso cruce entre Pep Guardiola y el DT del Liverpool

El próximo domingo Manchester City y Liverpool protagonizarán un duelo que promete mucho y que podría ser clave para la definición de la Premier League. Y el partido comenzó a calentarse en la previa, con las declaraciones cruzadas de los entrenadores de ambos equipos, el catalán Josep Guardiola y el alemán Jürgen Klopp.

Desde Liverpool, Klopp encendió la mecha al asegurar que su equipo "no ha tenido respiro esta temporada, en cambio Manchester City tuvo dos semanas des descanso por temas de covid-19", y el nacido en Santpedor no se quedó callado.

"Klopp se ha equivocado. Quizás fueron dos meses, o tres meses que tuvimos libres, o cuatro… Seguro que esta es la razón por la que estamos en el Top 4", respondió con mucha ironía el catalán, quien luego agregó que "Jürgen quizás tiene que revisar el calendario. El domingo cuando lo vea en el campo le voy a preguntar por cuántos días libres tuvimos".

Las palabras del DT de los Reds apuntaban al brote de coronavirus que sufrieron los Citizens en Navidad, por el cual suspendieron su partido ante el Everton y evacuaron su ciudad deportiva durante dos días.

"No estoy irritado con Klopp, pero no me lo esperaba de él. Sabe que no es verdad, ningún equipo de la Premier tuvo descanso dos semanas. Hay algunos entrenadores que dicen este tipo de cosas a propósito. Si él lo ha dicho así, pues nada, bienvenido", cerró Guardiola al respecto.