Más leña al fuego: la bomba de una gloria de Boca contra Tevez

La crisis interna de Boca Juniors no da respiro. Luego de dos jornadas repleta de reuniones, de duras frases y posibles encuentros, apareció Óscar Córdoba que no se guardó nada. Apuntó directamente contra el plantel por la derrota en la Copa Libertadores pero, en especial, con Carlos Tevez a quien criticó sin filtro.

"El presidente de fútbol de Boca es Riquelme, tiene que pensar lo mejor para el club. Si cree que lo mejor es que se quede Tevez, pues seguirá Tevez, pero bajo unos lineamientos. Y si no le gusta tendrá que irse, es así de sencillo. Boca está por encima de todos. Si hay que agarrar a alguien del cogote, hay que hacerlo. Los planteles son como un matrimonio de 25 personas", tiró.

Y agregó: "Ese caudillo y capitán tiene que ser fuera y dentro de la cancha, pero para bien. No para poner en contra un grupo de jugadores. No digo que lo esté haciendo, solamente que la actitud del referente tiene que ser positiva, no negativa. No le podés tirar piedras al techo de tu casa, tirale al del vecino".

Con respecto a la eliminación en la última Copa Libertadores, el colombiano también usó una dura frase: "Si los muchachos tienen la personalidad de parársela al Consejo de Fútbol, esa misma personalidad había que ponerla contra Santos. El hincha de Boca quiere que el equipo corra, que haga lo mejor...No resignar un partido como con Santos. Jugar con huevos no es pegar patadas".