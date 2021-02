Hizo inferiores en Boca, su ídolo es Riquelme y ahora suena en River

La salida de Santiago Sosa al Atlanta United de la MLS le dejará a River una buena suma de dinero que, sumada a la cifra que ingresaría por Nacho Fernández, le permitirá salir al mercado de pases y cumplir con los deseos de Marcelo Gallardo, quien quiere refuerzos para minimizar el daño de estas bajas.

El principal objetivo del Millonario es Agustín Palavecino, actualmente en el Deportivo Cali de Colombia, pero como Palmeiras también se lo quiere llevar, en Núñez comenzaron a trabajar en la búsqueda de alternativas y allí aparece como primera opción un futbolista que hizo inferiores en Boca Juniors y tiene como ídolo a Juan Román Riquelme.

Se trata de Juan Francisco Brunetta, actualmente en el Parma de Italia, donde no ha logrado sentirse a gusto desde que se fue de Godoy Cruz Antonio Tomba: el volante ofensivo de 23 años llegó en octubre y sólo ha disputado seis partidos, uno solo de ellos como titular.

Brunetta no ve con malos ojos regresar al fútbol argentino y, según informa TyC Sports, ya avisó en su club que no quiere continuar, algo que no fue bien tomado en el elenco parmesano. Por otra parte, su salida no es sencilla ya que está a préstamo y con obligación de compra, por lo que para salir debería rescindir su contrato y, si eso sucede, tiene que volver al Tomba.

Brunetta con Román.

Y si el volante termina regresando, el elenco mendocino no quiere cederlo ni a River ni a Racing, el club que se mostró más interesado por él en los últimos días con un llamado del DT Juan Antonio Pizzi. El año pasado Brunetta estuvo en la mira del Xeneize y desde Mendoza pidieron 10 millones de dólares, una cifra que espantó a los dirigentes del club de la Ribera.

Finalmente, el futbolista también tiene sobre la mesa una oferta del fútbol chino, la cual sería considerada seriamente por el presidente del Bodeguero, José Mansur.