El consejo de Alex Rodríguez que casi arruina la carrera de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes es una de las principales figuras del fútbol americano y este domingo buscará ser el primer bicampeón de la NFL desde Tom Brady, quien lo logró en 2004 y 2005 con New England Patriots, sin embargo la carrera del Mago de Kansas City Chiefs podría haber sido un fracaso.

Es que hace 20 años, el beisbolista Alex Rodríguez se sumó a los Texas Rangers de la MLB y allí coincidió con Pat Mahomes Sr, el padre del actual quarterback de los Chiefs, por lo que A-Rod intentó convencerlo de que se dedicara al béisbol porque en la NFL "no habría éxito ni dinero".

"Alguna vez le dije: 'Escúchame, tal vez nunca has escuchado lo que te he dicho, pero esto sí debes entenderlo. No habrá dinero, ni futuro ni historia para ti en el fútbol americano. Debes de ser beisbolista", fue lo que A-Rod le dijo a Mahomes, según confesó en una entrevista.

"Hace poco nos vimos y me recordó esas palabras. Vaya que agradezco que nunca me hizo caso", agregó entre risas el exjugador de Mariners, Rangers y Yankees.

Claramente, A-Rod se equivocó ya que el año pasado Mahomes firmó el contrato más lucrativo en la historia del deporte estadounidense, ya que firmo una renovación con Kansas City a mediados de 2020 por más de 500 millones de dólares.