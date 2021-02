Confirmó su salida de River y dijo adiós: "Le agradecí a Gallardo por estos años"

El juvenil Santiago Sosa confirmó hoy su salida de River Plate para irse a jugar al Atlanta United de la MLS, equipo dirigido por Gabriel Heinze, y es la primera baja para el equipo de Marcelo Gallardo. El futbolista pasó hoy por el predio de Ezeiza para despedirse de sus compañeros y el cuerpo técnico.

"Son sensaciones raras, estoy desde los 10 años en el club. Me pone un poco triste pero es lo mejor para mí. Se queda un hincha acá, lo más importante es que me recuerden como buena persona. Le agradecí a Marcelo por todos estos años vividos, muchos momentos lindos, me deseó mucha suerte en este nuevo desafío", contó Sosa en contacto con TyC Sports a la salida del River Camp.

Por la venta de Sosa a River le quedarán unos 6.000.000 de dólares limpios a cambio del 70% de sus derechos económicos, y el club se quedará con el 30% restante, apostando a una futura transferencia. "Se dio todo muy rápido, no alcancé a hacerme la cabeza", admitió el pibe de 21 años.

En el club de Núñez tenía difícil ganarse un lugar con pesos pesados como Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Bruno Zuculini, aunque rindió cuando le tocó entrar. "Siempre estuve predispuesto a jugar en cualquier posición, tanto cuando entrenamos como cuando jugamos. Traté de dar lo mejor de mí en cada partido. Son grandísimos jugadores, los tenía acá todos los días, siempre traté de mirarlos, aprender de ellos, también me llevo eso para allá".

Por último, Sosa contó que "con Gabriel (Heinze) no hablé todavía. Por lo que me dijeron es muy exigente, está bueno eso porque va a sacar algo más de mí".

La buena noticia para River es que entra dinero fresco a las arcas del club. Con esos billetes, más los que podrían sumarse por la venta de Nacho Fernández al Atlético Mineiro, Gallardo espera que puedan sumar caras nuevas para reforzar al equipo.