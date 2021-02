Barcelona en alerta: perdería a una figura por el resto de la temporada

Cuando Ansu Fati pasó por quirófano el pasado 9 de noviembre tenía una fecha en mente, regresar para el encuentro de vuelta de la Champions contra el PSG del 10 de marzo. Parecía que el jugador podía, incluso, recortar estos plazos y vestirse de corto antes, pero ahora la cosa no está tan clara.

De hecho, hace días que el futbolista no acude a las Ciudad Deportiva. Movistar ya avanzó anoche que el jugador había estado ingresado en la clínica y TV3 ha indicado esta mañana que había pasado por quirófano porque la evolución de la rodilla no era buena y no descarta que tenga que operarse una tercera vez.

La segunda operación del futbolista, dirigida otra vez por el doctor Cugat, se llevó a cabo en el más absoluto de los secretos, por expreso deseo de Ansu y el Barcelona, conocedor de la situación, no dio ninguna información de la misma. De hecho, el último comunicado del club referente al jugador se remonta al cuatro de enero, días antes de la nueva intervención.

Está más que claro que hoy lo mejor que puede hacer el jugador de 18 años es enfocarse en hacer una recuperación más eficaz que rápida. Según el Diario Sport, desde el Barcelona no apurarían los plazos en ningún momento y los servicios médicos plantean que se reintegre al primer equipo recién para la pretemporada de mediados de año bajo las órdenes de Ronald Koeman.

Ansu Fati ya lleva jugados 43 partidos con la casaca blaugrana y marcó trece tantos, de los cuales cinco fueron en la actual temporada. Además, disputó cuatro encuentros oficiales con la selección española e hizo un gol.