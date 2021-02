¿Argentina se lo pierde? Este "pibe" de Villa Gesell ya juega para Italia y es una joven estrella del tenis

Aunque nació en el país, la falta de apoyo económico por parte de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) llevó a que Luciano Darderi eligiera a Italia para formarse como jugador. Si bien aún duda acerca de qué bandera representar, lo que sí se sabe es que su nombre ya forma parte de lo más alto del tenis.

A poco de cumplir 19 años, Darderi ocupa el puesto 940 de la ATP, lo que significa que se encuentra entre los mejores 1000 jugadores de todo el mundo. Luego de una exitosa carrera como junior, en la que llegó a ser “top ten”, dio el esperado salto hacia la competencia profesional y se posiciona como uno de los mayores casos a seguir en los próximos años.

Foto: Infobae

Luciano Darderi: su increíble historia de vida

“Soy un chico que juega al tenis, que no tiene vida propia, pero vive para su deporte. Soy alguien que trata de llegar a la cima”. Así, con estas palabras tan simples como contundentes, Luciano Darderi se describió a sí mismo en diálogo con TyC Sports.

Es que a pesar de ser aún muy joven, su increíble historia de vida lo llevó a madurar muy rápidamente, lo cual se nota en su mentalidad. Luciano sabe lo que quiere y también cuáles son las cosas que tiene que sacrificar para alcanzar la elite del tenis.

Pero ante todo, hay que conocer de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Ya desde chico, Luciano siempre se mostró interesado por el tenis. “Arranqué a jugar de muy chiquito, a eso de los 5 años. Aunque a los 2 tenía la raqueta en la mano, pero no tenía fuerza para levantarla”, reconoce.

Se puede decir que lleva el tenis en la sangre, literal. Es que tanto su padre, Gino, como su abuelo fueron jugadores de tenis. Es más: Luciano tiene un hermano menor de 12 años que también se dedica a este deporte: Vito.

Primero en Villa Gesell y luego en el club Harrods, de Buenos Aires, Darderi no sólo aprendió rápido, sino que pronto le surgió la oportunidad de competir. A los 10 años, cuando ya estaba entre los mejores de su categoría en Argentina, lo invitaron a participar de un torneo en Italia, pero como no era n° 1 o 2 no recibió el apoyo económico de la AAT.

¿Italia o Argentina? Las claves de una decisión difícil

“No es que yo quise jugar por Italia, pero fue un momento difícil en donde los viajes empezaron a salir muy caros, y era todo muy caro como para salir de Argentina. Yo, teniendo suerte que mi abuelo era italiano, pude sacar el pasaporte para ver si me podían dar una mano allá”.

En simultáneo, Darderi reconoce el apoyo que recibió en Italia: “La Federación Italiana creyó en mí y me trató de ayudar por lo menos en la carrera junior, y ahora estoy viendo y decidiendo si seguir jugando por Italia o seguir jugando por Argentina, que no es una decisión fácil y que todavía no tengo muy definida”.

La clave no parece pasar solo por una cuestión de identidad o de patriotismo. También influye mucho la cuestión económica: “Siendo europeo los sponsors capaz que se te acercan más”.

Mientras tanto, Luciano sigue viviendo en Italia junto a Gino, su padre y entrenador, y su hermano menor. Lejos de su madre, quien sigue en Villa Gesell, Darderi se enfoca en seguir creciendo como profesional.

Antes del inicio de la pandemia, logró 3 campeonatos de circuito juvenil ITF. En cuanto a los mayores, primero jugó dos torneos en Italia. Luego llegaría el turno del Challenger de Cordenons, su primera experiencia de la ATP.

Allí le ganó al francés Antoine Hoang, por entonces n° 127 del mundo, triunfo que le permitiría uno de sus mayores hitos hasta el momento: disputar las calificaciones del Abierto de Roma, algo que sólo habían conseguido 3 menores de 18 años en toda la historia. Desde ahora en adelante, la cifra indicará que son 4.