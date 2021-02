Conmovedor testimonio de Julio César Chávez y su relación con las drogas

Gracias a sus éxitos en el ring, Julio César Chávez, es considerado como el mejor boxeador mexicano de la historia, pero durante su carrera pasó momentos muy complicados al caer en adicciones al alcohol y a las drogas y a raíz de esto, el expugilista fundó dos clínicas de rehabilitación.

"Gracias a mi recuperación, pude recuperar a mis hijos, a mi familia, ninguno de mis hermanos se droga o toma. Gracias a mi recuperación mis hermanos tienen dos anexos y están ayudando a adictos que tienen el mismo problema. Todos mis hermanos se drogaban, menos mi hermano Rodolfo, pero los demás se drogaban conmigo, pero después de mi recuperación ninguno de mis hermanos se droga.

De alguna manera esto me ha servido, y no me arrepiento, obvio me arrepiento del daño que hice, pero de haber consumido drogas no me arrepiento, porque creo que Dios me tenía predestinado a algo", declaró en entrevista para TV Azteca en 2018.

Además, el César del Boxeo aseguró que seguir trabajando como comentarista en televisión y a cargo de sus clínicas de rehabilitación le ha ayudado a no recaer.

"Es una motivación para mí para no volver a consumir otra vez, para volver a tener esa ansiedad de estar solo en mi casa y no hacer nada y estar pensando en la droga y el alcohol, porque es una lucha constante de todos los días. Es una lucha diaria. Solo por hoy no voy a tomar, solo por hoy voy a hacer las cosas bien, porque si te descuidas poquito... hay personas que tienen 10 o 15 años sin tomar y sin drogarse y lo hacen un día y se viene todo por la borda".