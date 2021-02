El periodista que fulminó a Marcelo Tinelli

"Marcelo, ¿qué querés? ¿para qué estás?", comienza diciendo Flavio Azzaro en un video publicado en su canal de YouTube. El destinatario del periodista es claro: Marcelo Tinelli.

"¡Definite, Tinelli!", le apuntó. "En todos lados te dicen que en Tinelli no se confía, que es un trucho. Y esa marca es muy difícil de dar vuelta", lanzó el periodista en el audiovisual que titula "Tinelli en caída libre".

"Tinelli tiene que definir donde está. Quiere participar en política y no se sabe qué hace, quiere ser presidente de la AFA y termina 38 a 38, quiere organizar los torneos de fútbol argentino y son inmirables", continuó Azzaro tratando de hacer un recorrido por las intenciones de Tinelli en el último tiempo.

"Hicieron lo imposible: esta copa es inmirable. Menos mal que la gente no va a la cancha, porque lo que te estarían puteando cabezón", le advirtió.

Por último, el periodista apunta hacia el nuevo plan del famoso conductor de televisión: la vuelta de San Lorenzo a Boedo. "¿De dónde vas a sacar la plata? ¡Las maquetas siempre son divinas! En Argentina no se ha construido ningún estadio con firma china o qatarí. No me gustaría que los engañen a los hinchas de San Lorenzo y los terminen fundiendo", señaló.

"No vaya a ser que por recuperar el amor de la gente, dejes a San Lorenzo en descenso en lo económico. Marcelo, no vaya a ser cosa que la última que te queda también la termines chocando", sentenció Azzaro.

El video completo