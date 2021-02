"Quiero volver a Boca", el pedido de un campeón de América a Riquelme

Poco a poco, en Boca van volviendo ex jugadores que ganaron títulos con el club y el Consejo de Fútbol, liderado por Riquelme, les da un lugar. El último caso es el de Pablo Ledesma, que será uno de los entrenadores de las divisiones inferiores, pero ahora se suma otro pedido y es el de Cata Díaz.

En declaraciones al programa radial Cómo te va por Radio Colonia, descartó los rumores de una pelea con Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, que se instalaron tras su salida. "Se ha comentado que mi salida de Boca fue por un problema con Román. Yo nunca tuve problemas para nada con Román, ni con el Chelo (Delgado)", señaló.

Y lanzó: "Ellos me dieron la posibilidad de entrar al club a trabajar y yo decidí venirme a España y no me pusieron trabas para irme. Si se da la posibilidad de volver a la Argentina me encantaría volver y trabajar en Boca. Quiero volver. Obviamente el anhelo de la gente y los jugadores es la Copa Libertadores. Sé que no es fácil. Por eso también hay que poner la cabeza fría".

El futbolista de 41 años, que pese a que se había retirado volvió al jugar en Mostoles de la Tercera de España, recordó la influencia que tuvo Maradona para que su hijo pueda pasar del Xeneize al Madrid. "Gracias a Diego se destrabó el pase de mi hijo. Estuve 7 meses con el problema del contrato de mi hijo de Boca y él en una semana destrabó todos los problemas que había", cerró.