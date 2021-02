La fascinación de Palavecino por River

Agustín Palavecino fue el gran anhelo de Marcelo Gallardo en este mercado de pases. Finalmente, su arribo a River se concretó y el futbolista no oculta su felicidad.

En una entrevista con Olé, Palavecino soltó: "Cuando llego al River Camp miro en el lugar en el que estoy y me doy cuenta de que soy un privilegiado. Me pone feliz todo lo que hice para llegar acá. Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda River”.

Además, ex Deportivo Cali confesó su reacción cuando se comunicó con Gallardo: "Cuando me escribió diciéndome que me quería llamar empecé a darme cuenta de que todo esto iba de verdad... Entonces escuché todo lo que me dijo Marcelo, terminé de hablar con él y enseguida hablé con el club y pedí por favor que me dejaran venir a River".

"Yo miraba mucho a este River, a lo que juega. Por ahí lo veía lejano, pero cuando te llaman y te das cuenta de que la posibilidad está ahí, y que te digan que quieren que formes parte... Y si te quiere River, ¿cómo no vas a hacer fuerza para ir?", manifestó.

Por otro lado, Palavecino se refirió a los sacrificios de su infancia. Resulta que durante sus inferiores en Platense, pudo jugar muy poco. "Porque no crecía. Los técnicos pidieron que el club me esperara. Yo arranqué en Infantiles y empecé a jugar con continuidad recién en los últimos diez partidos de Quinta división. Ahí me subieron a Reserva, entrené dos semanas y me promovieron al primer equipo. Todo se dio rápido", explicó. Y agregó: "Ni convocado era. No es que iba al banco... Entre Novena y Sexta habré jugado diez partidos en cuatro años".

