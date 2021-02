Mano a mano con Dalera y Ramazzi, campeones mendocinos

Rosario Dalera y Nicolás Ramazzi se coronaron el pasado fin de semana como los recientes campeones mendocinos, tras imponerse en el importante certamen que tuvo lugar en el Golf Club Andino.

Rosario, ganadora por tercera vez consecutiva, se impuso con 147 golpes, por sobre Celeste Cañada y Corina Ruiz Guiñazú. Nicolás, en tanto, ganó con 139 golpes, aventajando a durísimos rivales como Pablo Bernal y Federico Day.

La campeona de seis ediciones del Mendocino, opinó sobre lo que fue el torneo y lo que la llevó a ganarlo. “El torneo estuvo muy bueno, este año se realizó en el Golf Club Andino, que para mí es una de las canchas más exigentes que tenemos. Requiere de mucha precisión en cada golpe, no da margen de error y tiene unos greens que llegan a dar dolor de cabeza. El torneo estuvo peleado hasta último momento, la clave estuvo en estar concentrada golpe a golpe. Es una cancha donde un mal tiro te puedo salir caro. La clave estuvo en tratar de hacer un juego conservador, no pegar largo, sino colocar la pelota en lugares estratégicos”, expresó.

“Los torneos importantes son los que más motivan, la adrenalina es otra, se viven distinto. Siempre pienso que estos torneos importantes son los que hacen a la historia del golf en Mendoza, y tener la posibilidad de ganarlo es un lujo”, respondió Rosario ante la consulta sobre la motivación de este torneo en particular.

Rosario Dalera (Foto: Golf en Mendoza)

El jugador del Andino y La Vacherie, en tanto, también tuvo su opinión sobre lo que ocurrió el fin de semana. “La verdad que el torneo fue muy entretenido, el domingo había varios jugadores prendidos y eso hizo que el torneo sea muy interesante. Yo la verdad que me sentí bastante bien, sobre todo el domingo, que me toco jugar muy bien. Creo que se dieron varias cosas que me llevaron a ganarlo, lo primero, que yo jugué realmente bien, es la cancha donde juego siempre y me siento muy cómodo y siempre está el factor suerte, que para ganar uno siempre lo necesita”, expresó.

Ramazzi también comentó lo que fue un 2020 muy particular: “Todos los que jugamos al golf esperábamos volver a competir de nuevo, ya que el año pasado no pudimos competir, fue mucho tiempo sin jugar y la verdad que venga este torneo, que es de lo mejor, si no es el mejor, la verdad que todos estábamos con muchas ganas, participaron muchos jugadores de todos los clubes y categorías”.

Nicolás Ramazzi (Foto: Golf en Mendoza)

En lo que se refiere a la planificación para este año y los objetivos que se han planteado, la jugadora del Club de Campo comentó: “La verdad es que aproveché la pandemia para ponerme al día con mi carrera y tenía abandonado el golf, pero ahora que estoy próxima a recibirme, mi objetivo principal es poder practicar dos veces por semana, después los resultados vienen solos. De todos modos, siempre apunto a los torneos más importantes, que en definitiva son los que más disfruto, como el Campeonato Mendocino, Torneo Vendimia, Campeonato del Club individual y por parejas e interclubes. A nivel nacional, me gustaría poder participar de algún torneo del Ranking Argentino o del Abierto del Centro, en Córdoba, que se juega en Villa Allende”.

Nicolás, por su parte, también comentó sus ideas para este 2021: “Lo primero te diría es que podamos seguir jugando. En cuanto a objetivos, en dos semanas viene el Vendimia, que es un gran torneo y después hay un viaje con la Federación a Córdoba y otro con el club, que es la clasificación al Interclubes, pero todo esto depende de lo que suceda con la pandemia”.