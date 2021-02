El multicampeón con Boca que Riquelme llamó y vuelve al club

Juan Román Riquelme cerró otra negociación en silencio con un final exitoso: luego de retirarse del fútbol profesional, Pablo Ledesma se sumará como entrenador de inferiores de Boca a sus 37 años. El ex mediocampista, de gran amistad con el ahora vicepresidente, tomará las de una de las divisiones inferiores, algo que resta por definir.

Su idea era seguir jugando pero en los últimos meses no consiguió club. En el medio de todo esto recibió el llamado de Román, y fue así que aceptó la propuesta para sumarse al proyecto. "Tengo el curso de técnico hecho, no descarto serlo en el futuro, pero hoy lo hice como una herramienta más. Mi idea, una vez que me retire, es seguir en el fútbol", confesó hace unos meses Ledesma.

A pesar del poco tiempo que jugó en Boca, el nacido en La Falda, Córdoba, acumuló nueve títulos: cuatro torneos locales y cinco internacionales. Entre esa lista, se destaca la Copa Libertadores 2007, donde justamente Riquelme fue la gran figura del equipo que conducía el actual entrenador del primer equipo, Miguel Ángel Russo.

El equipo que se consagró campeón de la Libertadores 2007.

Pero no será el único que regresará a la institución, ya que Claudio Morel Rodríguez se hará cargo de la cuarta división, una instancia muy cercana a la Reserva y el primer equipo, por lo que tendrá una responsabilidad mayor. Además, Blas Armando Giunta será el nuevo coordinador de inferiores junto con Diego Chiche Soñora, quien será el segundo al mando.