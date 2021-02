Marcelo Bielsa puso en duda su continuidad en el Leeds

Marcelo Bielsa, entrenador del Leeds United, habló este lunes en conferencia de prensa y sembró dudas sobre su continuidad. “Lo primero que quiero destacar, porque lo que parece es que el presidente me está ofreciendo una prórroga y la estoy retrasando”, arrancó diciendo.

“Podría interpretarse como que el club tiene más deseos de que me quede que yo y ese no es el caso. De ninguna manera quiero posicionarme por encima del club. Lo reitero, no voy a administrar ninguna otra opción hasta que termine mi trabajo aquí en Leeds. No hay especulaciones de mi parte”, agregó.

“Si el club necesita una respuesta antes de que acabe la temporada, yo responderé antes de que acabe la temporada. Pero si esto sucede, me tomaré el tiempo para decirles que deben considerar lo que sucede en la última parte de la temporada”, insistió.

En diálogo con CBC Sports, Andrea Radrizzani, propietario del Leeds declaró: “Si (Bielsa) se queda estamos realmente encantados de continuar y los jugadores todavía lo siguen incondicionalmente, y ese es el elemento más importante para que yo decida continuar con él. Si el grupo está contento con él, yo también estoy contento y debemos continuar”.

“Depende de él. Esperamos su decisión, pero, en cualquier caso, yo y Víctor [Orta, director de fútbol] ya hemos analizado las opciones y qué hacer en caso de que Marcelo no quiera estar con nosotros. Esperemos siga, pero en cualquier caso estamos preparando el club”, sostuvo.