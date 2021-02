Guerra de ídolos: Schiavi destrozó al Consejo y podría demandar a Boca

Durante la gestión anterior en Boca, encabezada por Daniel Angelici, el entrenador de la reserva del club era Rolando Schiavi. Luego de la llegada de la nueva dirigencia en diciembre de 2019, comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, una de las primeras decisiones que se tomó fue echarlo de su cargo para poner en ese lugar a Sebastian Battaglia.

Quienes tomaron esa decisión fueron ex compañeros suyos, Marcelo Delgado, Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Juan Román Riquelme, los integrantes del Consejo de Fútbol, situación que molestó al Flaco. Al parecerla herida no cerró y el defensor dio me gusta a un comentario picante en redes sociales que apuntaba directamente contra dos polémicos integrantes

El usuario Juan Pablo Orruño, escribió: "Vengo pidiendo hace bastante la cabeza de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. Desde que llegaron, no hicieron una bien. Generaron puterío desde adentro, se portaron muy mal con el Flaco Schiavi, destrataron a Carlitos Tevez y no gestionaron un refuerzo como la gente".

Tras su reacción, muchos hinchas lo defendieron y destacaron lo que dio por la camiseta del Xeneize como profesional. Otros, defendiendo a la nueva dirigencia, criticaron el trabajo del Flaco. Y encima, en las últimas horas, trascendió que Schiavi podría demandar a Boca por una suma cercana a los 4.000.000 de dólares por su despido. Un nuevo conflicto y van...