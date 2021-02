Zielinski cree que Godoy Cruz será una buena medida para Estudiantes

El director técnico de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, no confirmó el equipo que visitará a Godoy Cruz mañana por la segunda fecha de la zona A de la de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol. pero el defensor Nazareno Colombo ingresaría por el suspendido Fernando Tobio y el delantero Leandro Díaz por Martín Cauteruccio.



Sobre el rival destacó: "lo vimos, está como nosotros en el inicio de un trabajo, y notamos un equipo intenso que ganó con autoridad. No soy de pensar primero en el rival, me enfoco más en nuestro propio rendimiento, en lo que podemos hacer, obviamente sabiendo a quien vamos a enfrentar".



Estudiantes derrotó a River Plate por 2 a 1, de local, en la jornada inaugural del certamen, con goles de Mauro Díaz (St. 33m.) y Fabián Noguera (St. 50m.).





"Con River lo que más me gustó y es lo que pedimos siempre y nunca puede faltar, es que cada uno dio el máximo. Hay que dar lo mejor y no guardarse nada. Hay mucho por mejorar y eso no se consigue de una día para el otro, hay que trabajar y los resultados positivos dan tiempo", añadió.



Más adelante dijo: "salvo los primeros quince minutos después lo trabajamos bien el partido. Hay que tener en cuenta que River te lleva a jugar incómodo y lo hicimos todo un tiempo con un jugador menos. La organización es fundamental y trataremos de asumir un rol más protagónico".



Al referirse a los objetivos planteados puntualizó que "siempre el partido que viene, ahora Godoy Cruz, después Racing y así cada semana, es lo mejor. La victoria con River generó alegría pero ya fue. Creo que este partido nos marcará donde estamos parados".



Zielinski analizó el mercado de pases, que para Estudiantes concluyó con cinco caras nuevas y resaltó: "estoy satisfecho, con Sebastián (Verón) y Agustín (Alayes) hubo que ir modificando la lista por distintos motivos. Se armó un plantel reducido pero bien conformado".



"Sánchez Miño nos puede brindar variantes en varios puesto, al igual que Jorge (Rodríguez).Llegó en buena forma y por eso viaja, al igual que el colombiano (Pablo Sabbag). Los puestos que necesitábamos cubrir lo hicimos y nunca pedí un mediocampista de juego. En esa función hay buenos valores y hay que recuperarlos".



Por último habló de la expulsión de Tobio y aseguró: "creo que con una amarilla se solucionaba. La pierna quedó arriba pero sin intención de lastimar. El árbitro (Facundo Tello) fue muy vehemente y no actuó igual con Enzo Pérez en una jugada similar".



El posible equipo será con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nazareno Colombo, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, David Ayala y Lucas Rodríguez; Federico González y Leandro Díaz. Además completan la delegación que esta tarde noche se instalará en Mendoza Jerónimo Pourtau, Bruno Valldez, Iván Gómez, Deian Verón, Mauro Díaz, Angel González, Diego García, Martín Cauteruccio, Darío Sarmiento, Juan Sánchez Miño y Pablo Sabbag.