La emocionante historia de Alex Vigo, contada por su mamá

Verónica es la mamá de Alex Vigo, uno de los prometedores refuerzos de River Plate que se desempeña como lateral derecho y llega proveniente de Colón de Santa Fe, y está orgullosa de su hijo.

En diálogo con el programa radial Súper Deportivo, Verónica comentó: "Yo no lo dejaba jugar al fútbol porque era muy flaquito y tenía miedo que me lo quiebren. Yo fui mamá y papá. Lo crié a la antigua. Siempre me decía que no tenía infancia por el fútbol y yo le decía: '¡Quédate tranquilo, que vas a llegar lejos!'".

"Las comunicaciones fueron con su representante, Gallardo lo llamó un día antes de que cierre el pase. Orgullosa de que Marcelo lo haya mirado. Con 21 años llegar a River es una alegría inmensa para todos", sostuvo con respecto al arribo de Vigo al Millonario. "Lo último que me dijo antes de irse fue: ¡Mamá, me voy, es un sueño cumplido. Lo mismo me había dicho cuando debutó en Colón", confesó.

En último lugar, contó: "Cuando Alex cobró el primer sueldo, vino y me lo contó y yo le dije: '¡Cómprate lo que quieras!'. El me dijo: '¡No, vamos al supermercado quiero que mi hermanos tengan la heladera llena de comida'".