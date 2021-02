Sin transpirar, Djokovic alcanza la final en Melbourne

El serbio Novak Djokovic despertó del sueño al ruso procedente de la previa Aslan Karatsev, al superarlo por 6-3, 6-4 y 6-2, para acceder por novena vez a la final del Abierto de Australia.



“Eso nunca había pasado en la historia del tenis, así que se merece una gran felicitación. Me he encontrado perfecto, sin ningún dolor”, comentó Djokovic tras acumular graves molestias en el abdomen en rondas anteriores.

¡9? finales!



uD83CuDDF7uD83CuDDF8 @DjokerNole se impone a Karatsev por 6-3, 6-4, 6-2 y peleará por un nuevo uD83CuDFC6 en #AusOpen



uD83CuDFA5 @AustralianOpen — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 18, 2021





Djokovic igualó a Nadal con 28 presencias en finales de Grand Slam en una clasificación liderada por el suizo Roger Federer que cuenta con 31, después de cerrar un partido después de dos horas de duración.



Arrancó el serbio impecable un encuentro que contó por primera vez en cinco días con la presencia del público, después de mantener a uno sus errores no forzados y desesperar a un Karatsev que no se vio intimidado en ningún momento de la que fue su primera semifinal ‘major’.



Djokovic aprovechó la inercia obtenida en el segundo set y consiguió una temprana rotura en el segundo parcial. Sin embargo, el debutante en Grand Slam demostró la dureza de su pegada y estuvo a punto de completar una remontada que fue frenada por el serbio al salvar pelotas de rotura y cerrar su servicio con 5-4.



Desistió el ruso en el tercer parcial, el cual acabaría con un definitivo 6-2, al recibir tres roturas y cometer nueve errores no forzados.



El tenista de Belgrado se convirtió en el primer tenista de la Era Open en disputar tres finales de forma consecutiva en el Abierto de Australia y seguirá con opciones de lograr la que sería su tercera corona consecutiva y la novena en total.



Para ello, deberá sobreponerse en la final al ganador del partido que enfrentará en la otra semifinal al ruso Daniil Medvedev (4) con el griego Stefanos Tsitsipas (5).



El serbio mantiene un cara a cara favorable con ambos jugadores: 4-3 con Medvedev y 4-2 con Tsitsipas.



“Vi el partido. Nadal estaba jugando increíble y Tsitsipas le dio la vuelta. Fue el mejor del torneo. Aunque hablando de alto nivel, el que está en mejor forma es Medvedev”, concluyó.