El comunicado de Boca y el preocupante problema cardíaco que padece Román

La noticia sorprendió a todos y con el correr de las horas van apareciendo detalles sobre lo ocurrido. Andrés Felipe Román no superó la revisión médica y su arribó a Boca se frustró. Ante esto, el club emitió un comunicado para confirmar la noticia aunque no reveló cuál fue el motivo por el que no superó los exámenes.

"Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia", escribieron en las redes sociales.

Las primeras versiones hablaban de un problema cardíaco, algo que se confirmó. El defensor cafetero padece una miocardiopatía hipertrófica, que es progresiva y es la principal causa de muerte súbita. Según trascendió, el club colombiano no le hacía estudios exhaustivos desde hace un año y medio.

El lateral derecho de 25 años, llegaba de Millonarios de Bogotá por expreso pedido del DT (lo dirigió en Colombia) y Boca, que le iba a hacer contrato por tres años, había acordado el pago de dos millones de dólares para quedarse con el 80% de su ficha.