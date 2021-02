River tiene a su sexto refuerzo y va por otro delantero del fútbol argentino

River cerró a contrarreloj este miércoles su sexta incorporación. Se trata de Alex Vigo, el lateral derecho que llegará proveniente de Colón, y que en las próximas horas viajará a Buenos Aires para sumarse al plantel de Marcelo Gallardo. Según informaciones, abonaría U$S 2.000.000 por el 50% del pase, y además Crístian Ferreira será cedido a préstamo al Sabalero.

El defensor, que se suma a Agustín Palavecino, Jonatan Maidana, Héctor David Martínez, José Paradela y Agustín Fontana, tuvo una emotiva despedida de parte de su familia que lo sorprendió al volver del entrenamiento. Le hicieron una torta y hasta le dedicaron un mensaje a River: "Se ganó al mejor jugador".

Su hermana melliza, Aixa, le dedicó unas sentidas palabras en su Instagram: "El abrazo de un hasta pronto. Éxito para todo esto lindo que se te viene, gracias por siempre darnos lo mejor del mundo. Te voy a extrañar".

Pero, al parecer, el Muñeco no quiere salirse del mercado y pidió a otro delantero del fútbol argentino: Norberto Briasco. Quedará libre en junio y con el Globo no termina de arreglar su situación contraactual, por lo que River cree que puede sacarlo ahora como hizo con Agustín Fontana. Si no logra salir ahora, el Millo seguirá negociando con el futbolista para traerlo en junio.