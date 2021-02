Pésimas noticias para Gallardo luego de la derrota

River sigue trabajando para cerrar el mercado de pase de la mejor manera posible. Luego de cerrar las llegadas de Agustín Palavecino y Jonatan Maidana, el Millonario fue por más.

Mientras que el arribo de José Paradela ya está prácticamente confirmado y las negociaciones sobre Alex Vigo siguen en suspenso, se cayó otras de las opciones que manejaban desde la dirigencia.

Resulta que River había sondeado la situación del ex Godoy Cruz Juan Brunetta, quien actualmente milita en el Parma de Italia. Sin embargo, hoy habló el representante del jugador y arruinó las ilusiones.

"Tuve contactos con River, pero por los tiempos -el mercado de pases cierra este jueves- no va jugar en el fútbol argentino al menos hasta julio", destacó Gustavo Lescovich en diálogo con TyC Sports, dejando una puerta abierta para el futuro.

Habrá que ver si a mitad de año Brunetta se suma a las filas del Millonario o avanza hacia otras ligas como la MLS. Su situación en el Parma no es la ideal ya que no ha tenido la continuidad esperada. ¿El motivo? El club italiano tiene una obligación de compra si alcanza una determinada cantidad de juegos que todavía no tiene.