Tensión en San Lorenzo: Dabove se impone sobre los Romero

Comenzó un nuevo campeonato y un nuevo ciclo en San Lorenzo. Diego Dabove debutó con un triunfo como entrenador del Ciclón tras vencer a Arsenal por 2 a 1.

Pero el nuevo camino del equipo no es ajeno a los conflictos que arrastra hace un tiempo y que tienen como protagonista a los hermanos Romero.

El nuevo capítulo que se suma a la historia tiene que ver con una decisión del DT: los había relegado de la práctica oficial de fútbol en la semana y en el partido decidió no incluirlos en el once inicial.

San Lorenzo salió a la cancha con Monetti, Peruzzi, Gattoni, Braghieri, Pittón, Elías, Rodríguez, Ramírez, Melano, Fernández y Di Santo.

Por su parte, los Romero pudieron sumar apenas unos minutos ingresando en el segundo tiempo: Ángel entró a los 24 minutos del segundo tiempo, mientras que su hermano Oscar hizo lo propio cuatro minutos después, a los 28.

No queda duda que Dabove no es ajeno a los problemas externos que implican a estos dos futbolistas y que no los dejará pasar tan fácilmente.