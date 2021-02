Efecto Maidana: la frase de un multicampeón con Gallardo que ilusiona a River

El regreso de Jonatan Maidana generó mucha alegría en el mundo River. El marcador central fue uno de los pilares del ciclo de Marcelo Gallardo y es parte de una de las fotos más importantes de la historia del Millonario tras ganarle la Copa a Boca en Madrid. Esta situación hizo que muchos excompañeros hablaran al respecto y otros no cerraron la puerta de un posible regreso.

Uno de ellos fue Leonel Vangioni, muy querido por los simpatizantes de la banda. El actual jugador de Libertad de Paraguay habló y dejó en claro que no descarta volver a Núñez: "Uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero no le cierro las puertas a River", dijo el lateral que, además, recordó su último partido con la camiseta de River.

"Sabía que la gente me tenía mucho cariño, pero esa noche me fui muy emocionado", reconoció Vangioni. El Piri fue muy importante para ganar la Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 y reveló que vivió muy tranquilo la final de Madrid: "En esa final estaba recontra tranquilo porque sabía que iba a ganar, porque conozco la cabeza de muchos jugadores de ese plantel".

El elogio de Cavenaghi a Maidana

Fernando Cavenaghi se manifestó en sus redes sociales respecto al regreso de Maidana a River y lo llenó de elogios: "Que gran alegría que Jony vuelva al club, líder silencioso, caudillo, súper profesional, muy buena gente, gran compañero, bienvenido a tu casa amigo y éxitos usted lo merece siempre".