Polémica por los que no quisieron ser parte de The Last Dance

The Last Dance es una serie documental sobre la carrera de Michael Jordan y su trayectoria en los Chicago Bulls en los años 90. Sus 10 episodios se emitieron en ESPN y ya están disponibles en Netflix. Cuentan con la aparición de numerosas estrellas de la NBA, entre las que se encuentran Magic Johnson, Larry Bird, Dennis Rodman, Scottie Pippen o Kobe Bryant. Algunas de las ausencias más destacables de la producción han sido comentadas por su director, Jason Hehir, que ha explicado por qué algunos personajes no se prestaron a participar en el proyecto.

Sus rivales y un compañero

Karl Malone aparece en The Last Dance, en las imágenes de una de las finales de la NBA en las que el que fuera su equipo, Utah Jazz, se enfrentó a los Bulls. Sin embargo, se negó a hacer declaraciones para el documental. “Créeme, agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018 con esa, porque sabíamos que iba a ser una entrevista difícil”, expresó Hehir en The Dan Patrick Show.

El director indicó que le propusieron hacer una entrevista conjunta con uno de sus excompañeros para que se sintiera más cómodo, pero no quiso. Se trataba de John Stockton, a quien lograron convencer en el último momento. Él sí aceptó la propuesta de los productores de The Last Dance, aunque se mostró muy reticente. Cedió el 10 de marzo, pocas semanas antes del estreno del documental.

ESPN rescató una entrevista con Malone de febrero de 2019, en la que le preguntaban por el que fuera su rival. El exjugador declaró: “Tengo un gran respeto por él. Yo nunca pensaba que estaba jugando contra Michael Jordan. Estaba jugando contra los Chicago Bulls. Todo el mundo dice que este tipo era malo y yo lo respeto. Pero te voy a decir otra cosa, yo también era un mal hijo de puta”.