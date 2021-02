El Barcelona que tiene Koeman en la cabeza para ir por el PSG

No es que Ronald Koeman tenga gran cantidad de jugadores, pero no le queda otra. El técnico holandés dará descanso a varios titulares ante el Alavés con el objetivo de que estos carguen pilas de cara al trascendental choque del martes ante el PSG.

El neerlandés no tiene mucho donde elegir, pero entiende que algunos de sus jugadores clave necesitan un descanso antes del trascendental choque ante el PSG. De hecho, de no haber tantas bajas seguramente serían más las rotaciones que el héroe de Wembley'92 haría ante el Alavés. Aún así, todo indica que el conjunto azulgrana saldrá hoy con un once muy poco habitual.

Riqui Puig tiene muchísimas opciones de ser titular. El canterano daría descanso a Pedri o Frenkie de Jong, cuya carga de minutos en lo que va de 2021 ha sido tremenda, tal y como el propio Koeman admitió. Habrá que ver cuál de los dos se queda en el banco, pero lo cierto es que el partido de Sevilla puso de manifiesto que, por muy buenos que sean, también necesitan un breakde vez en cuando.

Francisco Trincao es otro de los que tiene muchísimos números de colarse en el once inicial. Como en la medular, también hay dudas respecto a quién descansará, si Griezmann o Dembélé. El historial médico y los galones ganados por el ex del Dortmund permiten pensar que Koeman priorizará su descanso antes que el de Antoine, aunque éste también lo agradecería. No se descarta incluso que Konrad de la Fuente pueda tener su oportunidad por Griezmann. De estar bien, Braithwaite sería favorito ante Konrad, pero el danés viene de arrastrar problemas musculares y ni siquiera está garantizada su presencia en la lista.