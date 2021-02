Pochettino fue contundente y apuntó contra el Barcelona por Messi

El próximo martes desde las 17, el Barcelona recibe al PSG por la ida de los octavos de final de la Champions League. En ese marco reflotó el conflicto entre los clubes por Lionel Messi.

En ese sentido, Mauricio Pochettino, entrenador del conjunto francés, advirtió en diálogo con Onda Cero: “Entiendo que se debe hablar lo menos posible de un jugador que no está en tu equipo pero no solo el PSG, todos los equipos llevan a cabo sus estrategias de fichajes y hay jugadores que terminan contrato. Desde París no se ha faltado el respeto a nadie”.

“Que un jugador exprese un deseo de que le gustaría compartir banquillo con un compañero de selección, me parece que entra dentro de lo válido”, aseguró e incluso manifestó que “muchos jugadores del Barça expresaron su deseo de que volviese Neymar”.

Por otro lado, también hizo mención a la lesión de Neymar que no le permitirá estar en la cancha en este encuentro: “Es una lástima la ausencia de Neymar. A él también le hacía una ilusión especial jugar ante el Barça. Le gusta muchísimo Barcelona. Está muy triste. Siempre hay esperanza de que la lesión evolucione favorablemente. Ojalá esté a la vuelta”.