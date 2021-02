Sigue la polémica: el diario El Mundo hizo su descargo y va por más tras filtrar el contrato de Messi

En los últimos días, Lionel Messi estuvo en el centro de la polémica luego de que el diario El Mundo filtrara el contrato millonario que la Pulga mantiene con el Barcelona y lo acusara de "llevar a la ruina" al club.

Pero lejos de apuntar contra el ídolo argentino, el mundo del fútbol acusó al medio de comunicación. En este contexto, el jefe de deportes, Orfeo Suárez, hizo su descargo en diálogo con TyC Sports.

"Decidimos publicar porque consideramos que es un asunto de interés publico, porque consideramos que está por delante el interés de nuestros lectores y más allá el de los aficionados al fútbol o el de los propios socios del Barsa, que aunque no son accionistas del club, el club es suyo y creo que sí tienen derecho a saber cuando se hacen este tipo de contrato los riesgos que se corren o no y lo que pueden llegar a cobrar los empleados mejor pagados de su club. En nuestra discusión interna prevaleció el derecho a la información, prevaleció el interés público de conocer el mayor contrato de la historia del deporte, más allá de ser Leo Messi o no, y creo que el 95% de los periódicos del mundo habría obrado como hemos obrado nosotros", aseguró Suárez.

Y continuó ratificando su accionar: "Entendemos y respetamos las iniciativas jurídicas que tanto Leo Messi como Barcelona quieran poner en marcha. No hemos recibido todavía nada. Defenderemos el derecho a la información y del interés público en las instancias en las que lo tengamos que defender".

"Messi no tiene ninguna culpa. Cuanto más dinero pueda ganar un profesional, sea Messi o sea otro jugador, pues entiendo que ahí no hay mayor culpabilidad. Otra cosa son los gestores del FC Barcelona, la directiva anterior. Nosotros hemos trabajado con este tema durante semanas, hemos hecho consultas a especialistas económicos y para la mayoría el contrato podía generar una situación insostenible para un club del rango del Barcelona, por mucho que sea lo que el propio Messi genera. Eso siempre es un intangible porque no sabemos qué parte de un contrato de televisión se firma o no porque Messi está en tu equipo o no. Indudablemente hay una parte pero eso es muy difícil de medir. Con independencia de eso, era un contrato que podía llevar al club a un riesgo alto de estar en una situación económica muy comprometida como es actualmente", sentenció

La comparación con CR7

Suárez terminó su descargo haciendo una comparación con la situación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, elogiando el accionar de Florentino Pérez.

"Crsitiano Ronaldo, que era el segundo jugador mejor pago cuando estaba en el Real Madrid, se acabó marchando del Real Madrid porque Florentino Pérez (presidente del Merengue) considero que no era económicamente viable ascender su salario a 30 millones de euros netos por temporada. En el caso de Leo Messi, el Barsa le renueva por más del doble. El gran rival de Barcelona que es el Real Madrid, dirigido por un empresario que es muy potente como Florentino Pérez, decidió que no era viable pagarle 30 millones de euros a un jugador y en cambio quienes dirigían el Barcelona, creo que por un contexto de mucha presión para ellos y de mucha debilidad para el club, pues en mi opinión pasaron el limite", finalizó.