La alegría de Theiler y un merecido reconocimiento a Carlos Sperdutti

Luego de superar por 2 a 0 a Deportivo Madryn en el estadio Omar Higinio Sperdutti, el entrenador del Deportivo Maipú, Luciano Theiler, manifestó su felicidad por el ascenso a la Primera Nacional y no se olvidó de quienes dejaron todo por el equipo en la primera parte del torneo, hasta el parate por la pandemia, lo que le permitió al Cruzado reanudar el torneo en la fase campeonato.

En medio de los festejos, Theiler manifestó estar "muy contento porque esto era lo máximo, es lo que planteamos desde un primer momento, y lo que más me hace disfrutar es ver a la gente feliz, ver toda la gente que está detrás de todo este proyecto, que aportó muchísimo, y que ellos fueron el factor fundamental para poder lograr todo esto", dijo en diálogo con la transmisión de FM 103.3.

En ese sentido, el entrenador del Cruzado destacó el trabajo no sólo de sus jugadores y de la empresa MM Soccer que llegó para gerenciar el fútbol del club a mediados del año pasado, sino también de "la familia Sperdutti y los jugadores que no están y que jugaron la primera parte del torneo".

Con respecto a la campaña del Cruzado, manifestó que "si hacés el análisis desde el primer partido, creo que hicimos un gran torneo, como lo venía haciendo el cuerpo técnico anterior, con Carlos y los otros jugadores, y fuimos los justos ganadores. Lo ganamos en cancha, hoy creo que hicimos un gran partido, lo jugamos como una final, a los jugadores hay que felicitarlos porque entregaron todo, todo, todo lo que tenían para el equipo, y eso es una alegría que es muy difícil de explicar".

Finalmente, reconoció que no sintió que el ascenso era posible hasta que escuchó el pitazo final: "Esto era partido a partido, Deportivo Madryn llega a la final, iba perdiendo 1-0 en la semifinal, sobre la hora consigue empatarlo y lo gana en los penales, entonces acá cuando hay tanto en juego hay que ir pelotita por pelotita y hasta que no suene el silbato uno no se puede imaginar nada".