El futbolista tricampeón de América que sueña con el llamado de Riquelme

El fútbol del ascenso ha sido el claro protagonista de los últimos días por brindar definiciones emocionantes en todas las categorías. En este contexto, Deportivo Merlo alcanzó la Primera B Metropolitana.

Entre las filas del equipo milita un viejo conocido y multicampeón con Boca Juniors: Clemente Rodríguez. El futbolista confesó sus intenciones de retirarse en el Xeneize.

“Mi idea es retirarme en Boca, irme de la mejor manera en un club que me brindó muchas cosas. Yo quiero seis meses e irme con la cabeza en alto del club, si me toca o no me toca jugar”, aseguró el jugador de 39 años en TyC Sports.

“Sueño con el llamado de Román y si se da intentaré darle lo mejor al club y brindarle lo mejor a mis compañeros”, manifestó.

Por otro lado, se refirió al presente del Xeneize y a Frank Fabra, quien ocupa su lugar en la banda izquierda, y soltó: “Lo de Fabra son situaciones que a uno lo dejan marcado. Uno tiene que tener la cabeza concentrada y no puede pasar que te echen así en un partido. A mí me encanta como jugador y seguro se habrá dado cuenta que fue un error lo que hizo”.

Clemente fue parte de historia grande de Boca: ganó tres Copa Libertadores (2001, 2003 y 2007), una Copa Intercontinental (2003), tres Torneos Apertura (2000, 2003 y 2011) y una Copa Argentina (2011/2012).

Además, se adjudicó dos títulos con la Selección Argentina: el Preolímpico Sudamericano sub-23 de 2004 y los Juegos Olímpicos del mismo año.