La increíble declaración de Gago que causó controversia en Racing

Fernando Gago, técnico de Racing, aseguró sentir "el apoyo de la dirigencia" de la institución de Avellaneda para continuar en su cargo más allá del resultado del partido en el que su equipo recibirá a Godoy Cruz el próximo sábado, por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"No pienso en que si se pierde el partido yo voy a tener que dejar mi cargo. No es lo que quiero ni para lo que trabajo. Pero obviamente sé que hay gente en el club que toma las decisiones más allá de mis deseos, pero yo siento el apoyo de la dirigencia", expresó y continuó con una frase que causó controversia: "Racing se juega mucho con este partido, yo no me juego nada".

"Con respecto al partido del sábado el objetivo está claro: es ganar y clasificar. Obviamente que intentaremos dominar al rival e imponer nuestro juego. Pero está claro que lo primordial es el triunfo que necesitamos", agregó sobre la importancia de lograr un victoria en la última fecha del torneo.

Gago, de 35 años, además se refirió a la despedida de Racing de Lisandro López, uno de los máximos ídolos del club en los últimos años, en el choque ante el conjunto mendocino. "Sabemos que desde lo emocional será una tarde muy especial por la despedida de Lisandro. Trataremos de darle una alegría a la gente y a él desde lo grupal con un resultado positivo", dijo.

Antes del inicio del entrenamiento hubo hisopados para jugadores, cuerpo técnico y auxiliares para el partido ante Godoy Cruz con resultados negativos en su totalidad. El plantel "académico" volverá a los entrenamientos mañana desde las 9 en el estadio, donde recibirá a Godoy Cruz el próximo sábado desde las 17:00 con arbitraje de Diego Abal y transmisión de Fox Sports Premium.