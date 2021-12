La contundente frase de Roberto Abbondanzieri sobre Marcelo Gallardo luego de su encontronazo en la Copa Libertadores del 2004

Roberto Abbondanzieri visitó los estudios de ESPN y habló de todo en el programa de F90. El arquero multi campeón con la camiseta de Boca Juniors habló de todo, recordó la semifinal de ida de la Copa Libertaodres 2004 y el famoso arañazo que le propinó Marcelo Gallardo. Además, se refirió a la relación entre dos de los máximos ídolos del Xeneize y elogió al ahora DT de River Plate.

En cuanto al día de la famosa agresión, manifestó: “Yo no tengo rencor para nada. Nunca más nos vimos, nos cruzamos como técnicos y no nos saludamos. Averigüé por la reacción, pregunté cómo era, nunca habíamos tenido un encontronazo. Me dijeron que era muy buena persona. Me llamó mucho la atención lo que hizo. Quedó ahí. Fue una calentura del fútbol. El que terminó perdiendo fue él. Pasó mucho. Y nos hizo un favor que no jugara la revancha”.

"Debe ser algo muy interior de Gallardo porque con amigos que son hinchas de River les decía ‘hasta que no gane el título nacional no se va ir, esa espina no le iba a quedar’. No sé si ahora estará pensando seriamente. Antes no. Ya ganó todo, le falta la Intercontinental. Y entre risas, agregó: "Como hincha de Boca estaría lindo que se vaya, Como persona del fútbol, digo que se debería quedar donde está y que trate de ganar con River la Intercontinental".

En cuanto a la relación entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo, expresó: “El tema es que te tenés que llevar en el día a día. En la cancha nos respetábamos porque Bianchi lo manejó. Lo que pasó entre Martín y Román fue un problema tonto que se fueron distanciando. Hoy son dos hombres que pueden juntarse y poder hablar con el Consejo de Fútbol”.