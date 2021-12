El plan B de River Plate por si se va Marcelo Gallardo

Rodolfo D'Onofrio brindó una conferencia de prensa en la cual presentó el balance de su gestión (ha estado al frente de River Plate los últimos ocho años). En dicha presentación estuvo también Jorge Brito, recientemente elegido como sucesor de Rodo en la presidencia del club.

Sin lugar a dudas, a la hora de enfrentar los micrófonos había una pregunta que no podía faltar: la continuidad del Muñeco como director técnico del Millonario para la temporada 2022 y, en caso de la negativa, si la actual (y futura) dirigencia tiene una especie de plan B.

Ante la inevitable consulta, D'Onofrio no dudó y respondió: "El único plan que hay es el plan A y se llama Marcelo Gallardo. ¿En enero que me imagino? A Marcelo Gallardo en la pretemporada, eso es lo que me imagino. La decisión es de él, es una decisión personal y siempre ha actuado de frente y de una honestidad absoluta. Estoy seguro de que en el análisis que está haciendo en un tiempo determinado nos comunicará su decisión".

Por su parte, Brito acotó: "Estamos trabajando para que eso sea posible, para que el sueño de los hinchas de River sea posible. Después de ahí entramos en el campo de la decisión de Marcelo Gallardo, porque él va a ser quien elija la decisión y cuándo será el momento. Nosotros nos enfocaremos en lo nuestro que es el trabajo coordinado con todo el trabajo del fútbol. La decisión de Marcelo Gallardo es una decisión que tienen que preguntársela a él".

Sobre un posible reemplazante, el electo presidente aclaró que perfil le gustaría: "Acá hablamos de lo que representa la filosofía River. La filosofía River está en todo, en un estilo de ser y en un estilo de jugar. En alguien que pueda representar bien ese estilo, de adentro o de afuera, pero que represente la filosofía River".

Mañana están previstos los festejos por el tercer aniversario de la Copa Libertadores de América obtenida, ante Boca Juniors, en Madrid, en 2018. Sobre las especulaciones de que Gallardo anuncie algo durante la celebración, D'Onofrio aclaró: "El evento del jueves no es un evento para que nadie anuncie nada".