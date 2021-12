Dura acusación contra el presidente de River Plate: "D'Onofrio es un chanta"

Gabriel Pellegrino, actual presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, no se guardó nada y apuntó sus cañones contra el por ahora mandamás del Millonario, Rodolfo D'Onofrio. Desde el Tripero no olvidan las deudas por los pases de Ignacio Fernández y José Paradela.

"Por las deudas de Paradela y Nacho Fernández le hicimos un embargo a River y reaccionó pagando, tuvimos que recurrir a la justicia para que paguen", manifestó Pellegrino. Y agregó: "D'Onofrio me dio la mano y me dijo '¿cómo te voy a fallar? Quiero estar en la Liga, mañana quiero estar en AFA', y en el primer pago ya falló. Mirá que conocí gente chanta en el fútbol, pero éste les ganó a todos"

En total, lo adeudado llegó a la suma de 908 mil dólares. 208 mil corresponden al porcentaje que les correspondía a los platenses por la venta de Fernández a Atlético Mineiro, mientras que los 700 mil restantes a la compra de Paradela. "River depositó una parte de la deuda que tenían. La estrategia que recomendaron los abogados valió la pena porque en 20 días se resolvió", expresó.

Con respecto a lo sucedido en el clásico de la Ciudad el pasado fin de semana, con respecto a los desafortunados dichos de Leandro Díaz, el presidente del Lobo sentenció: "No me llamó nadie de Estudiantes. Nos molestaron mucho los dichos de Díaz, en el gol también hace un gesto provocativo. Es un tonto y tiene que entender que muy lejos no va a llegar así en la vida".