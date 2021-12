Turismo Carretera: la sincera confesión de Mariano Werner tras consagrarse bicampeón

El Turismo Carretera tuvo una apasionante definición en San Juan. Luego de veinte vueltas donde Mariano Werner y Mauricio Lambiris luchaban para quedarse con la corona, el entrerriano contó con la cuota de suerte necesaria para consagrarse bicampeón de la categoría más popular del país con el Ford del Gurí Martínez Competición.

Pero, para poder defender lo hecho el pasado, el "Zorro" contó con inesperado cómplice: Germán Todino. El piloto de Rivera superó a Lambiris con una maniobra polémica y esa superación le permitió volver a festejar. Horas después del logro, Mariano se refirió al desenlace que tuvo la competencia y realizó una sincera confesión.

"Estoy muy eufórico. La verdad es que sufrí mucho la carrera. Por momentos pensé que perdía el campeonato, pero por suerte Todino me dio una manito bastante grande”, expresó y agregó: "Termine muy cansado después del toque con Agustín porque me quedó complicada la dirección, pero me concentré en aguantar y lo logramos".

"Es algo soñado. Gracias equipo, motoristas, sponsors, por hacer todo esto posible. Gracias hinchada por aguantar hasta el final.

Todavía no tengo palabras", cerró. Mariano Werner se transformó en el 6º piloto de Ford en lograr títulos en forma consecutiva. El último de la marca en lograrlo había sido Oscar Aventín en las temporadas 1991 y 1992.