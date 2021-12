¿Tiene los días contados en PSG? Kylian Mbappé cada vez más cerca de otro gigante club europeo

Kylian Mbappé es sin duda uno de los jugadores top a nivel mundial. El francés de 22 años ya se consagró en el Mundial de Rusia 2018 y sueña con levantar la UEFA Champions League. El delantero del PSG tiene contrato con su equipo hasta mediados del año siguiente, pero a partir del primero de enero puede sentarse a negociar libremente con quien decida para definir su futuro.

Todo parece indicar que el próximo club de Mbappé será Real Madrid, club que lo quiso fichar a inicios de temporada, pero no pudo. "La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado. Sí, un poco al principio cuando quería irme. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa”, expresó en una entrevista realizada por Thierry Henry para Amazon Prime.

Su compatriota entendió las ganas que tiene el joven delantero de emigrar a España. Al ser consultado sobre cómo maneja el tema de los idiomas, manifestó: “Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar. Todo va a estar mejor”.

En cuanto a la temprana eliminación de la última Eurocopa, donde él falló el penal decisivo, se sinceró: “Discutí mucho con mis padres tras la Eurocopa y el penalti. Me pregunté si tenía que salir de la selección. Mis padres sabían que quería irme, pero me dijeron que volviera a concentrarme en el campo. Quizás ponía demasiada energía en otras cosas”.

Para finalizar, se refirió al poderío ofensivo del elenco parisino: “No podemos escondernos. Somos conscientes de que tenemos que hacer más cuando tenemos jugadores de este nivel”. “¿Si soy el jefe? Eso no importa. El objetivo es que los tres estemos en buenas condiciones”.