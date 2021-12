La picante declaración de Lewandowski contra Messi por el Balón de Oro

"Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también", esa fue una de las frases que Lionel Messi expresó tras ganar su séptimo Balón de Oro pero, al parecer, al futbolista polaco no le agradaron y salió al cruce.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías. Sin embargo, no me entusiasma", dijo sin filtro y ante la sorpresa de muchos. "Hubo tristeza, no tengo nada que esconder", agregó el delantero en una entrevista con el programa Moc Futbolu de la cadena Kanale Sportowym de Polonia.

"Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero, de hecho, me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala", cerró.

El editor jefe de la revista francesa, y responsable del galardón, Pascal Ferré, salió a escena para reconsiderar la propuesta de Messi: “Lo que dijo fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos", afirmó.