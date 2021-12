SIC consiguió una agónica clasificación a la final del Top 12 de la URBA

SIC se clasificó para la final del URBA Top 12 tras empatar ante Hindú por 28 a 28, por ventaja deportiva al finalizar en una mejor ubicación en la tabla de posiciones. El elenco de Boulogne aprovechó las cuatro amonestaciones que tuvo su rival en la última jugada del partido y enfrentará a CUBA el sábado próximo en el partido por el título.

El agónico try que significó el pase a la final para el SIC

SÍNTESIS:

SIC: 1. Marcos Piccinini, 2. Andrea Panzarini, 3. Marcos Gatica, 4. Lucas Sommer, 5. Federico Haedo, 6. Marcos Borghi, 7. Tomás Comissatti, 8. Tomás Meyrelles (C), 9. Juan Soares Gache, 10. Gastón Arias, 11. Justo Piccardo, 12. Santos Rubio, 13. Carlos Pirán, 14. Jacinto Campbell, 15. Juan Pablo Zervino.

Cambios: ST: 10´ Mateo Madero y Alejandro Daireaux por Carlos Pirán y Tomás Comissatti, 22´ Facundo Giorgiutti por Juan Pablo Zervino, 28´ Lucas Rocha y Gonzalo Hughes por Andrea Panzarini y Marcos Gatica, 37´ Mateo Albanese por Juan Soares Gache

Suplentes: 16. Ricardo Machiavello, 21. Ignacio Pietranera.

HINDÚ: 1. Juan Ignacio Martínez Sosa, 2.Facundo Gattas, 3. Nicolás Leiva, 4. Carlos Repetto, 5. Juan Comolli , 6. Nicolás D'Amorim, 7. Gonzalo Delguy, 8. Lautaro Bavaro, 9. Lucas Pulido, 10. Santiago Fernández (C), 11. Federico Graglia, 12. Belisario Agulla, 13. Joaquín de la Vega Mendía, 14. Agustín Fusoni, 15. Martín Cancelliere.

Cambios: ST: 11´ Federico Lavanini y Nicolás Amaya por Juan Comolli y Gonzalo Delguy, 21´ Lisandro Rodríguez por Agustín Fusoni, 23´ Augusto Bavaro por Carlos Repetto, 32´ Lucas Camacho por Lucas Pulido, 37´ Julian Gauthier por Lisandro Rodríguez (Temporario), 39´Isaías Quiroga por Juan Ignacio Martínez Sosa, 40´ Cristian Moscetta por Martín Cancelliere.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 3´ Penal de Santiago Fernández (H), 6´ Penal de Gastón Arias (S), 12´ Penal de Santiago Fernández (H), 15´ Try de Juan Pablo Zervino convertido por Gastón Arias (S), 22´ Penal de Santiago Fernández (H), 25´ Penal de Gastón Arias (S), 30´ Try de Nicolás D'Amorim convertido por Santiago Fernández (H), 35´ Penal de Santiago Fernández (H), 38´ Try de Andrea Panzarini convertido por Gastón Arias (S), 42´ Penal de Santiago Fernández (H)

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 10´ Penal de Gastón Arias (S), 16´ y 26´ Penales de Santiago Fernández (H), 47´Try de Justo Piccardo

Incidencias: PT: 29´ Amarilla Tomas Meyrelles (S). ST: 37´ Amarilla Lautaro Bavaro (H), 40´ Amarilla Facundo Gattas (H), 44´ Amarilla Nicolás Leiva (H), 47´ Amarilla Cristian Moscetta (H).

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero / Cancha: CASI