El DT del Chelsea, Thomas Tuchel, salió al cruce de las polémicas palabras de Lukaku

Las palabras de Romelu Lukaku retumbaron en todo el mundo. El delantero belga sorprendió este jueves al asegurar que no está feliz en el Chelsea y que le gustaría volver al Inter de Milán, por lo que este viernes su entrenador, Thomas Tuchel, salió a responderle públicamente.

En la conferencia de prensa previa al duelo que mantendrán los Blues este domingo, como locales, ante el Liverpool de Jurgen Klopp, el entrenador fue consultado al respecto y no se mostró muy a gusto.

"Siendo sincero, no me gustaron porque traen un ruido que no necesitamos", comenzó diciendo el técnico alemán respecto a las palabras de una de sus principales estrellas. "Es fácil sacar declaraciones de contexto y por supuesto que no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan", continuó.

Por otra parte, Tuchel adelantó que "hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender qué está pasando con Romelu, no refleja su actitud diaria", explicó el DT, al que el delantero responsabilizó indirectamente por elegir "jugar con otro dibujo".

Lukaku, quien anotó en los dos últimos partidos de los Blues ante Aston Villa (1-3) y Brighton (1-1), apenas fue de la partida en uno de los seis últimos partidos de Premier League en los que estuvodisponible. Cuatro -Norwich, Newcastle, Burnley y Leicester- se los perdió por una lesión de tobillo y dos -Everton y Wolves- tras dar positivo por covid-19 el pasado 16 de diciembre.