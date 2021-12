Sigue la novela en Barcelona: Laporta y un inesperado dardo contra Messi

La repentina salida de Lionel Messi del FC Barcelona parece ser un tema del que nunca se dejará de hablar. Aunque esta semana la Pulga fue noticia en todo el mundo por la obtención de su séptimo Balón de Oro, lo cierto es que la prensa española continúa tratando el tema de su adiós al Blaugrana y en las últimas horas el presidente Joan Laporta lanzó un inesperado dardo contra el crack rosarino.

Laporta habló con el programa Els Matins, de TV3,y allí aprovechó para responder los dichos del capitán de la Selección argentina, quien a comienzos de noviembre en diálogo con el diario Sport explicó que "nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente", en alusión a que Laporta dijo públicamente que esperaba que Messi diría de jugar gratis. "Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco", agregó Leo al respecto.

En ese sentido, Laporta intentó explicar lo sucedido. "Lo quiero aclarar. En un programa de radio me dijeron '¿si se hubiera quedado gratis Messi?'. Gratis... Tampoco sé si podía ser posible, pero entiendo que sí. Y por un momento dije, pues podía haber sido. Pero yo nunca le pedí a Messi jugar gratis y en eso Messi lleva razón porque, aparte, es el mejor jugador del mundo. Sabíamos que tenía una propuesta importante y era absurdo", argumentó Laporta.

Y acto seguido, volvió a sacarse la responsabilidad de encima y cargó con el hoy futbolista del PSG: "En todo caso, tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo dije y se ha formado una polémica que está falseado en el origen".

Por último, sobre un posible regreso de Messi al Barcelona en el futuro, Laporta dijo que "el club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido en su historia, y seguramente de la historia del fútbol. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barça siempre tiene la mano tendida porque sabe que el Barça es su casa. Y él ha dicho que quiere volver. Y me gustaría, si quiere volver como secretario técnico como dijo... Siempre es bueno que vuelvan los que han hecho grande al Barça, como pasa con Xavi, con Guardiola...".