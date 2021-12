"No huyas": una leyenda del Manchester United destrozó a Cristiano Ronaldo

Manchester United no logra levantar su rendimiento futbolístico y este lunes sufrió, y bastante, para apenas rescatar un empate en su visita al Newcastle, penúltimo en la tabla de posiciones de la Premier League y en zona de descenso, pero dejando de lado lo futbolístico, a una leyenda del club no le gustó para nada la actitud de Cristiano Ronaldo apenas finalizado el partido y tuvo duras palabras para el portugués.

Gary Neville, doce veces campeón de la Premier League y dos veces campeón de la Champions League y del mundo con los Red Devills, apuntó al crack luso por no saludar a los hinchas apenas finalizado el partido.

"Tienes que estar ahí cuando tus compañeros de equipo te necesiten en esos momentos. Al fin y al cabo, me encanta ese chico, es el mejor que he visto en mi vida, pero no huyas así. No lo voy a tolerar", aseguró en el programa Monday Night Football sobre quien fuera su compañero en una de las etapas más exitosas de la historia del United.

El exdefensor pidió más compromiso en ese sentido. "No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido. Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos", dijo.

Pero Cristiano no fue el único apuntado con Neville: "Y también están las quejas de Bruno Fernandes. Son los dos jugadores más veteranos. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos", concluyó.