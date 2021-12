Mendocinos en el Dakar 2022: Sebastián Halpern regresa con un ambicioso objetivo

Sebastián Halpern regresa al Dakar con un claro objetivo. El Colorado vuelve luego de tres años sin ser parte de la travesía y lo hace de la mano del X-Raid, un poderoso equipo acostumbrado a este tipo de batallas. Utilizará uno de los MINI JCW Buggy y tendrá como navegante a Ronnie Graue.

Para llegar de la mejor manera a esta edición, se propuso disputar una serie de competencias en el exterior para familiarizarse con la nueva unidad y así arribar con rodaje a la cita. Mientras espera por el shakedown y las verificaciones administrativas, explicó el motivo de su ausencia y cómo piensa la competencia.

"Después del 2008 siempre las ganas estuvieron, pero temas laborales, familiares y económicos no me permitían estar. Este año pudo afrontarlo y es un desafío mucho mayor. Es un lugar donde no conozco y eso le agrega un condimento extra que quiero afrontar, tiene un significado muy especial correrlo", contó.

Y agregó: "Se nota el tiempo ausente. Perdés ritmo de carrera, los tiempos, la velocidad. Siempre estuve mirando, siguiendo y el ritmo de hoy es similar al motocross. Es muy exigente, antes podías relajarte en algunos momentos pero hoy no podés, no te lo permite la carrera".

"Es por eso que tomé la decisión de sumarme a este equipo. Es el auto que ganó los últimos Dakar y la confiabilidad que tiene es increíble. Está probado, en las cuatro carreras que tuvimos rompimos pocas cosas, y el equipo tiene todo proyectado para no sufrir contratiempos importantes", dijo sobre su arribo al X-Raid.

Y esa confiabilidad de la que habla, es la que lo ilusiona: "El objetivo es estar entre los diez. Si todo sale bien, quizás hasta podemos estar entre los cinco. Hay 30 pilotos que se destacan del resto, entre ellos hay algunos muy buenos, y durante el año nos preparamos para dar pelea. Va a ser muy complejo en cuanto a la navegación y Ronnie va a ser muy importante en este sentido".

Para cerrar detalló los puntos favorables que tiene el MINI y qué ventaja puede tener con respecto a las demás marcas: "Me encontré con un auto muy difícil de llevar, de entenderlo. Pero cuando logras acostumbrarte, es increíble. Te permite ir al límite, y eso es algo que fuimos aprendiendo y llegamos con buen rodaje para afrontar lo que vendrá".

Será el séptimo Dakar para Halpern. Empezó corriendo en cuatriciclos, obteniendo un brillante 2º puesto en 2011. En 2012 y 2013 se pasó a la categoría Autos, aunque decidió volver al quad en 2015. Tras una pausa de dos años, regresó al Dakar y logró el 9º puesto de la categoría Autos junto a Eduardo Pulenta, siendo los argentinos mejor clasificados en esa división.