La emotiva frase en la cuenta de Diego Maradona por la muerte de Hugo

Han sido muchos los sentidos mensajes que se viralizaron en las redes sociales para despedir a Hugo Maradona, el hermano mejor de Diego, que falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la zona de Flegrean, Monte de Procida, provincia de Nápoles.

Y la cuenta oficial del "10" también lo despidió con un posteo que emocionó a todos. "Vení Turquito, vamos a jugar...", escribieron Dalma y Gianinna, quienes mantienen activa la cuenta y agregaron: "Chau tío, esperamos que disfrutes con papá". El posteo contiene, además, dos imágenes de ellos donde se aprecia la gran relación que tenían.

El Turco, también exjugador de fútbol (Argentinos Juniors, Napoli y Ascoli de Italia, Rapid Viena de Austria y Avispa Fukuoka de Japón, entre otros), era el padrino de Gianinna quien también lo había despedido con sentidas palabras: "Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el mas rebelde, el que vivió siempre lejos".

"Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrazalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!", agregó.