Vettel y una frase sobre su paso por Ferrari que retumba en la Fórmula 1

Luego de ganar cuatro campeonatos del mundo de Fórmula 1 con Red Bull, el alemán Sebastian Vettel llegó a Ferrari con grandes expectativas, tanto suyas como de la escudería y de los fanáticos, sin embargo en seis años en el equipo italiano lo máximo que alcanzó fue ser subcampeón en 2017 y 2018.

Este año, en un flojo Aston Martin, terminó 12do en el campeonato y su segundo puesto en Bakú fue la única actuación para destacar, tanto para él como para la escudería de Lawrence Stroll. Sin embargo, asegura que se siente mucho mejor ahora que cuando estaba en el Cavallino.

"Mi salida de Ferrari fue un poco extraña. A tenor de lo que pasó al final puedo decir que ahora estoy más feliz que antes", aseguró el alemán en diálogo con Blick al recordar su paso por la escudería italiana.

"Pero no quiero perder mi tiempo hablando más de Ferrari. No se cumplieron los grandes éxitos que soñé que conseguiría con ellos. Queríamos ser campeones del mundo y no pasó", agregó Vettel.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para las dos escuderías que dominan la F1 en la actualidad, pero advirtió que la italiana podrá renacer: "Mercedes y Red Bull están siendo descaradamente superiores. Pero en algún momento Ferrari volverá a ganar y se convertirá en campeón del mundo".