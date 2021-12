Los dichos que convencieron a Emanuel Ginóbili de volver a los Spurs

Emanuel Ginóbili, ex jugador de la Selección argentina de básquet y de San Antonio Spurs, regresó al país para pasar las fechas festivas junto a su familia y amigos. El ganador de cuatro anillos de la NBA dialogó con el programa Solo Básquet y dejó importantes títulos.

Sobre los dichos de su ex coach, Gregg Popovich, reveló: “Me dijo algo así como ‘dejate de joder en andar en bicicleta y andar por todo el mundo, y vení a colaborar’. Lo que dice el ‘Jefe’ se hace. No me pude involucrar todo lo quería, pero pude meterme”.

Y agregó: “Es uno de esos que salen muy de vez en cuando. Cada tanto salen uno de esos superdotados que cambian el destino de una franquicia. El tipo es un fuera de serie, más su dedicación y capacidad que tuvo para elegir personas idóneas para tomar las mejores decisiones eso hizo que durante tantos años sea amo y señor de la franquicia. Es una experiencia que cualquier jugador querría y debería tener. Y eso más allá de estar de acuerdo o no, sino ser directo, frontal y honesto”.

El bahiense, recientemente nominado a integrar el Salón de la Fama de la NBA, se refirió al superlativo nivel de Facundo Campazzo: "Es un indiscutido a nivel mundial, tener un jugador de ese talento y energía te levanta un equipo. Hay jugadores que transmiten todo. El Chapu Nocioni era de ese estilo. Pero encima Campazzo pelea con la desventaja física y este ‘enano’ es tremendo y contagia con esa energía e intensidad.

También analizó el presente de los otros argentinos en la NBA: "Leandro está conociendo el sistema y va a tener miles de oportunidades y va a terminar jugando. Tiene que aprovechar para aprender. Tortu es el más delicado porque es el más joven y está en un equipo que no necesita ganar, que está desarrollando jugadores y hoy no es una prioridad porque el técnico elige a otros jugadores. Es una situación difícil”.

Para finalizar, se refirió al presente del seleccionado nacional: “Material hay. Nos juega a favor el hecho de jugar en América donde se nos hace más difícil clasificar a los torneos más importantes. Si nos tocara jugar en Europa donde tenés doce potencias, sería mucho más complicado. Facu (Campazzo), insisto, es un líder indiscutido y tiene buena compañía. La cuestión es que estén todos sanos y que un batacazo siempre se puede dar. Lo han demostrado en China que lo pueden hacer”.