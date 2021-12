Le metió presión: el tajante mensaje de Rodolfo D'Onofrio a Julián Álvarez de cara a su futuro

Julián Álvarez fue, sin duda, el mejor jugador del año en el fútbol argentino. El Araña llegó a los 18 goles en torneo de la Liga Profesional, se coronó campeón de la Supercopa Argentina, el torneo de la Liga y el Trofeo de Campeones. Como si fuera poco, alzó también la Copa América disputada en Brasil.

Desde la cuna ???? pic.twitter.com/8voJjKJR4o — River Plate (@RiverPlate) December 21, 2021

Rodolfo D'Onofrio, ex presidente del River Plate, dialogó en el programa Halcones y Palomas de TNT Sports y se refirió al futuro del delantero: "Vale para que no se vaya. Eso significa que no tiene precio, para River no tiene precio. También reconozco, porque comprendo a cualquier dirigente o cualquier jugador, que en algún momento le hacen una oferta extraordinaria y es difícil retenerlo", expresó.

Rodo, que estuvo ocho años al frente de a institución de Núñez, manifestó: "Tiene todo para ganar, lo cual un año más es lo que tendría que lograr. Cuando se vaya de River, le van a pagar mejor prima incluso".

Para finalizar, realizó un pequeño balance desde su llegad a en 2013, hasta su salida hace algunos días: "He dejado todo durante estos ocho años por el club y conseguimos los 11 objetivos que nos planteamos al comienzo del ciclo, así que estoy muy feliz".