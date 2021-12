La promesa de Julio César Chávez Jr que estremece al boxeo mundial

Luego de la derrota con Sergio Martínez, Julio César Chávez Jr fue más noticia por su polémico accionar fuera del ring que han afectado el rendimiento y la proyección que pudo haber tenido en el boxeo mundial. El "Hijo de la Leyenda" ha sido criticado y maltratado por la prensa especializada pero ahora podría tener una oportunidad para recuperar el protagonismo perdido.

Es que el Junior está en lo planes de Jake Paul, youtuber estadounidense que recientemente derrotó por nocaut a Tyron Woodley y se ha convertido en uno de los personajes de moda en el boxeo, y redobló la apuesta con una promesa que sorprendió a los amantes de este deporte al expresar que si pierde no solo no cobraría la bolsa sino que también se retiraría.

"Si no le gano (a Jake Paul), me retiro. No quiero cobrar, no quiero dinero, no quiero nada. Ojalá me regalen unos millones con Jake Paul", fue la picante declaración del mexicano para el canal de YouTube TV boxeo. Y agregó: "Tal vez me quedé a medias en mi carrera, pero todavía me queda otra oportunidad, aquí hay que esperar y nunca es tarde".

Además, aprovechó la situación para pegarle al Canelo Álvarez, quien cambiará de categoría para seguir haciendo historia, y aseguró que el enfrentamiento contra el monarca de las 200 libras (Thabiso Mchunu o Ilunga Makabuno) no lo exigirá demasiado: "Canelo quiere que, por lo menos en el momento, la gente piense que es el mejor mexicano de todos los tiempos".

"Posiblemente lo pudiera ser en cualidades, pero no lo es en pantalones porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea, como venga, con Golovkin tres veces, conmigo dos veces, con quien la gente quiera. Es un círculo que ellos tienen, pero hay detalles que quedan y no lo convierten en el ídolo que debe ser”, sentenció.

Después de casi cinco meses sin pelear arriba del cuadrilátero, Julio César Chávez Junior regresó al boxeo profesional con una victoria sobre el peruano David Pantera Zegarra el pasado fin de semana. El mexicano logró derrotar a su oponente por la vía de la decisión unánime. A pesar de que no se dieron a conocer las tarjetas de los jueces, Chávez Jr. obtuvo una victoria.