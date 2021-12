Video: así reaccionó Chiqui Tapia en el instante que su equipo logró el ascenso a la Liga Profesional 2022

Barracas Central venció a Quilmes por 5-4 en la definición por penales tras no sacarse diferencias en el tiempo regular y logró el ascenso al próximo torneo de la Liga Profesional. Claudio Tapia, ex presidente del Guapo, estuvo presente en el Cilindro de Avellaneda y vivió de forma particular la definición del Reducido de la Primera Nacional.

Chiqui vio desde un palco el encuentro disputado en estadio Juan Domingo Perón y, terminada la definición por penales, llegó el momento más esperado. El máximo dirigente de nuestro fútbol se mantuvo sentado en su silla sin mucho movimiento, mientras recibía el saludo de sus allegados. Pese a querer mostrarse frio, la emoción se hizo presente y hasta soltó unas lágrimas.

El actual número uno de la AFA presidió Barracas Central durante muchos años e incluso el estadio lleva su nombre. Uno de sus hijos, Matías, es el actual presidente de la entidad y su hermano, Iván, es uno de los referentes del plantel y capitán.

Iván, quien convirtió el primer penal de la serie, fue irónico a la hora de declarar en medio de los festejos y se acordó de Ricardo Caruso Lombardi, quien criticó el camino de Barracas para llegar a la final por el ascenso. "Dejame dedicárselo también a Ricardo, ¡un amigo! que se la pasó hablando mal de este grupo, de este club, de este equipo; decía que ganábamos porque estaba arreglado. Debe estar enojado ahora, así que un saludo grande para él", sentenció el hijo del Chiqui.