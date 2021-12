El contundente mensaje de Pipa Benedetto a los hinchas de Boca Juniors mientras disfruta sus vacaciones en Argentina

Darío Benedetto es actualmente jugador del Elche, de España, club en el que se encuentra a préstamo, proveniente del Olympique de Marsella, de Francia. El Pipa, que se encuentra de vacaciones en Argentina, habló en TyC Sports sobre su presente en el Viejo Continente, las chances en la Selección y le dejó un mensaje a los hinchas de Boca Juniors.

"Estoy contento más allá de que no estoy teniendo los minutos que quiero en Elche. Estoy tranquilo con la familia y disfrutando, apuntando a lo que se viene e intentando dejar lo mejor posible a Elche así no estamos sufriendo como lo hicimos el año pasado", manifestó.

Con respecto a una nueva posible convocatoria a la Selección, no dudó: "No, yo creo que no. Ya estoy grande, tengo 31 años... Creo que la Selección siempre es algo que a uno lo tienta muchísimo, pero también hay que ser realistas. Los jugadores que están lo han hecho muy bien y han hecho las cosas de maravillas. Ojalá que puedan seguir de la mejor manera. Desde este lado seguiremos apoyando".

Para finalizar, le dejó un mensaje a todo el pueblo Xeneize: "Lo dije en su momento cuando me fui de Boca: yo creo que a Boca voy a volver, así sea como hincha o como jugador. De alguna de las dos maneras voy a volver. Estoy muy agradecido con la gente de Boca por el cariño que me brindan. Hasta el día de hoy, que hace dos años y medio que me fui, me siguen brindando un cariño hermoso. Ojalá que el día de mañana pueda volver, ya sea como hincha o como jugador"